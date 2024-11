Real Valladolid x Atlético de Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Campeonato Espanhol estão de volta. Neste sábado (29), Real Valladolid e Atlético de Madrid se enfrentam às 17h (de Brasília), em partida válida pela 15ª rodada de La Liga. A bola rola no Estádio José Zorrilla, em Valladolid, e coloca frente a frente duas equipes que brigam por objetivos distintos.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Valladolid

O Valladolid vive uma fase difícil na temporada, somando apenas duas vitórias, três empates e nove derrotas. Dessa maneira, com apenas nove pontos, a equipe, administrada por Ronaldo Fenômeno, ocupa a lanterna da competição. Na última rodada, perdeu por 2 a 0 para o Getafe, fora de casa.

Porém, a boa notícia é que o técnico Paulo Pezzolano, ex-Cruzeiro, terá todos os jogadores à disposição.

Como chega o Atlético de Madrid

Por outro lado, o Atlético de Madrid vive uma situação oposta e briga pelas primeiras posições da La Liga. O time comandado pelo técnico Diego Simeone tem oito vitórias, cinco empates e uma derrota. Além disso, os Colchoneros vêm de vitória sobre o Alavés, por 2 a 1, na capital espanhola.

Por fim, a expectativa é que Griezmann retorne ao time titular após ficar no banco contra o Spart Praga, na fase de liga da Champions. No entanto, a dúvida na equipe fica no ataque, onde Álvarez e Sorloth brigam pela posição.

Real Valladolid x Atlético de Madrid

15ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Data e horário: sábado, 30/11/2024, às 17h (de Brasília).

Local: Estádio José Zorrilla, em Valladolid (ESP).

Real Valladolid: Hein, Sánchez, Bah e Ozkacar; Tuhami, Juric, Kike, Pérez e Lucas Rosa; Moro e Sylla. Técnico: Paulo Pezzolano.

Atlético de Madrid: Oblak, Witsel, Giménez e Lenglet; Koke, Barríos, Llorente, Samuel Lino e Griezmann; Simeone e Julián Álvarez (Sorloth). Técnico: Diego Simeone.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (ESP).

Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (streaming).