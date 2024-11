Dortmund x Bayern: onde assistir, escalações e arbitragem

Borussia Dortmund e Bayern de Munique fazem o grande jogo da 12ª rodada da Bundesliga. Afinal, trata-se do maior clássico germânico será na casa do Dortmund, o Signal Iduna Park, às 14h30 (horário de Brasília). O time da casa precisa muito da vitória. Afinal, está com 19 pontos, em sexto lugar, e precisa vencer para entrar na zona da Champions (G4). Já o Bayern navega em águas tranquilas. Afinal, está na liderança, com 29 pontos, seis à frente do vice-líder Eintracht.

Onde assistir

Os canais Rede TV (aberto), Goat (Youtube) e Onefootball (streaming) transmitem a partir das 14h30 (de Brasília).

Como chega o Borussia Dortmund

O Dortmund segue sem Emre Can, suspenso por dois jogos e cumprindo a segunda partida de suspensão. E sem Adeyemi, machucado no tendão direito. Mas há uma boa notícia: Brandt, que era dúvida, se recuperou e jogará o clássico. Contudo, resta apenas saber se o treinador Nuri Sahin começará entre os titulares ou no banco. A tendência, porém, é que fique como opção entre os reservas. Assim, o único atacante enfiado será Guirassy.

Como chega o Bayern

Vincent Kompany conta com a volta de Pavlovic. Porém, é provável que ele deixe o defensor no banco e mantenha Goretzka, que, após longo tempo como reserva, vem se saindo bem e parece ter recuperado a posição e a confiança do treinador. Contudo, há uma dúvida, e ela está no ataque: Olise e Sané disputam uma vaga como um dos municiadores de Kane no ataque.

DORTMUND X BAYERN

12ª Rodada do Campeonato Alemão

Data e Horário: 30/11/2024, às 14h30 (de Brasília)

Local: Signal Luna Park, Dortmund (ALE)

DORTMUND: Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Nmecha, Gross; Beier, Sabitzer e Gittens; Guirassy. Técnico: Nuri Sahin

BAYERN: Neuer; Raphael Guerreiro, Upamecano, Kim e Davies; Kimmich e Goretzka; Olise (Sané), Musiala e Coman; Kane. Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: Sven Jablonski

Auxiliares: Sascha Thuielert e Lasse Koslowski

VAR: Benjamin Brand

Jogos da 12ª Rodada do Alemão

Sexta-feira (29/11)

St.Pauli 3×1 Holstein Kiel

Sábado (30/11)

Union Berlin x Leverkusen – 11h30

Ausgsburg x Bochum – 11h30

Werder Bremen x Sttigart – 11h30

Leipzig x Wolfsburg – 11h30

Freiburg x B. M’Gladbach – 11h30

Borussia x Bayern – 14h30

Domingo (1/12)

Mainz 05 x Hoffenheim – 11h30

Heidenheim x Eintracht – 13h30

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.