Sporting x Santa Clara: Onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting Lisboa e Santa Clara entram em campo na tarde deste sábado (30), às 17h30 (horário de Brasília), pela 12ª rodada no campeonato português. A partida acontece na capital portuguesa, no Estádio José Alvalade e marca o encontro de duas equipes que estão na parte de cima da tabela.

Onde assistir

O jogo será transmitido no Brasil apenas pelo serviço de streaming Disney+ Premium. Em Portugal, o duelo passará no canal Sport Tv 1.

Como chega o Sporting

Com 100% de aproveitamento no Campeonato Português e liderança isolada na tabela, o Sporting tenta se reabilitar após a goleada sofrida na Liga dos Campeões. No meio da semana, os Leões foram derrotados pela primeira vez na competição, perdendo de 5 a 1 para o Arsenal, dentro de casa. Para o duelo contra o Santa Clara, João Pereira deve promover o retorno de Conrad Harder no lugar de Marcus Edwards.

Como chega o Santa Clara

A equipe dos Açores chega embalada por uma boa campanha. O Santa Clara ocupa a quarta colocação, com 21 pontos e vem de duas vitórias seguidas, a última pela Taça de Portugal. Para tentar derrubar o líder, Vasco Matos, com um plantel recheado de brasileiros, deve manter o time que derrotou o Vitória de Guimarães, na última rodada do torneio.

SPORTING X SANTA CLARA

12ª rodada do Campeonato Português

Data e horário: sábado, 30/11/2024, às 17h30 (de Brasília).

Local: Estádio José Alvalade, Lisboa

Sporting: Israel; St. Juste, Diomande e Inácio; Quenda, Morita, Hjulmand e Maxi Araújo; Trincão, Conrad Harder e Gyokeres. Técnico: João Fonseca.

Santa Clara: Gabriel Batista; Lima, Rocha e MT; Calila, Serginho, Klismahn e Matheus Pereira; Vinícius Lopes, Gabriel Silva e Safira. Técnico: Vasco Matos.

Árbitro: Cláudio Pereira.

Auxiliares: Tiago Costa e Sérgio Jesus.

VAR: Hélder Carvalho.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.