Diretoria do São Paulo afirma interesse em Marlon, do Cruzeiro

A diretoria do São Paulo revelou estar interessada no lateral-esquerdo Marlon, atualmente no Cruzeiro. O jogador, inclusive, já esteve na mira do Tricolor Paulista antes de renovar com o time mineiro. Outro atleta que desperta interesse é Wendell, atualmente no Porto.

Apesar disso, o São Paulo afirma não ter recursos financeiros para realizar uma negociação direta, mas considera a possibilidade de propor uma troca entre jogadores das equipes. O diretor do clube paulista, Carlos Belmonte, revelou essa intenção nesta sexta-feira (29). Ele também confirmou que já teve uma primeira conversa com Pedrinho, dono da SAF Celeste.

“Achamos o Marlon um grande jogador, está no nosso trabalho de scout, mas, do ponto de vista financeiro, não temos condições de tirá-lo do Cruzeiro agora. A menos que o Cruzeiro demonstre interesse em algum atleta nosso. Já conversamos algumas vezes com o Pedrinho, e eventualmente podemos negociar”, afirmou o diretor em entrevista à CNN.

O São Paulo perderá Wellington, que atuará no futebol inglês ao final da temporada, e por isso busca soluções para a lateral-esquerda. Wendell aparece como a primeira opção, enquanto Marlon surge como alternativa. O contrato de Marlon com o Cruzeiro é válido até 2026.

