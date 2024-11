Icardi começa a namorar com advogada do divórcio com Wanda

Mauro Icardi sempre gosta de aparecer nas páginas extracampo, e não foi desta vez. De acordo com o Corriere dello Sport, o atacante do Galatasaray começou a namorar com Angela Burgos, advogada do processo de divórcio do argentino com Wanda Nara.

À imprensa italiana, a advogada se explicou, elogiou o jogador, mas por atuar na área disse que não se envolve com seus clientes.

“Trabalho sempre com homens, sou uma mulher solteira. Não tenho ninguém em mente no momento. Icardi é um homem atraente, muito culto, um cavalheiro, mas agora estou a pensar noutras coisas. Quando trabalho, foco-me em quem são os meus clientes, não para o outro lado”, esclareceu Angela.

Recentemente, Icardi foi acusado por sua ex-mulher de violência de gênero, após uma discussão. O casal, que trava uma batalha judicial pela guarda dos dois filhos, se separou há cinco meses.

