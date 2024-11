Corinthians confirma data para votação do possível afastamento de Augusto Melo

O conselho do Corinthians definiu nesta sexta-feira (29) a votação para o possível afastamento do presidente Augusto Melo. O pleito acontecerá na segunda-feira, 2 de dezembro. Inicialmente previsto para o dia 28, o evento foi adiado devido a pedidos feitos pelas autoridades de São Paulo.

Após nova reunião nesta sexta-feira, os representantes de todas as áreas responsáveis pelo pleito confirmaram a data. O presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, comunicou a decisão final em uma nota enviada aos conselheiros do Timão.

Agora, com a sede fechada no dia 2, como de costume no clube, os associados terão mais tranquilidade para votar. A previsão é que 300 conselheiros participem da votação e da reunião sobre o pedido de afastamento de Augusto Melo da presidência.

Confira trecho da nota publicada por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho do Corinthians

“A fim de tranquilizar a todos, reafirmo que a Reunião do Conselho Deliberativo ocorrerá na próxima segunda-feira, às 18h, em primeira chamada, no Mini Ginásio do Parque São Jorge, com segunda chamada às 19h. Em reunião realizada com a presença do Dr. Thales, Diretor de Relações Institucionais, Dr. Ricardo Bianchini, advogado contratado do clube, Alexandre Martin, chefe da segurança (todos representando a Direção do Corinthians), além do Coronel Carvalho, Comandante Operacional da PMESP, do Cmte. da Capital, do Cmte. imprevisto ao cronograma.”

