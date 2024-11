Com estrelas do Flamengo de 2019 e Suárez: Arrascaeta monta seu time ideal

O craque Arrascaeta, do Flamengo, participou nesta sexta-feira (29) de uma ação de marketing nas redes sociais. O uruguaio montou o seu time ideal com jogadores com quem já atuou em sua carreira. Seis atletas são do time carioca, e Suárez e Cavani também estão presentes.

Aliás, pelas regras, a escalação não poderia contar com o próprio camisa 14 da Gávea, mas incluiu atletas do Flamengo, campeão da Libertadores de 2019, que venceu o Carioca, o Brasileirão e o torneio continental, em final contra o River Plate. Os outros nomes são de jogadores da seleção do Uruguai.

LEIA MAIS: Flamengo presenteia filho de Everton Ribeiro com título de sócio honorário

Desse modo, a escalação ideal de Arrascaeta é a seguinte: Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Godín e Filipe Luís; Gerson, Valverde e Bentancur; Gabigol, Cavani e Suárez.

Dos jogadores mencionados, apenas Gerson e Gabigol seguem no Flamengo. No entanto, o atacante deixará o clube e, eventualmente, deve defender o Cruzeiro a partir de 2025.

Todavia, quanto aos uruguaios, Suárez está no Inter Miami, Godín em um time amador do Uruguai, Cavani no Boca Juniors, da Argentina, Bentancur atua no Tottenham, da Inglaterra, e Valverde defende o Real Madrid, atual campeão da Champions League.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.