Orlando City x NY Red Bulls: onde assistir a final da Conferência Leste da MLS

Orlando City e New York Red Bulls fazem, neste sábado (30/11), às 21h30 (de Brasília), a decisão da Conferência Leste da MLS. A partida acontece em Inter&Co Stadium, casa do time da Flórida. O duelo será em jogo único. Quem vencer, estará na final da competição contra o vencedor do Oeste, Los Angeles Galaxy ou Seattle Sounders.

Onde assistir

A partida será transmitida no Brasil, mas apenas pelo sistema de streaming da Apple TV a partir das 21h30 (de Brasília).

Como chega o Orlando

Quarto colocado na temporada regular, o Orlando chega na decisão após ter eliminado uma sensação. Na fase anterior, a equipe da Flórida bateuo Atlanta United, que havia passado pelo Inter Miami de Messi. Mas, anteriomente, os Lions haviam deixado o Charlotte FC pelo caminho.

No Orlando City, o goleiro peruano Gallese, titular de sua seleção, e o habilidoso uruguaio Facundo Torres se destacam. Mas outro jogador que vem aparecendo muito bem é o brasileiro Rafael Santos, ex-Cruzeiro.

Vale destacar que o Orlando City conquistou recentemente o título da liga feminina. Este é o time da Rainha Marta.

Como chega o New York Red Bulls

A equipe de Nova York terminou a temporada regular na sexta colocação. Na última fase, venceu o derby da cidade, elimininado o New York City, em vitória por 2 a 0. Anteriormente, havia passado pelo Columbus Crew, com triunfo nas penalidades na segunda partida.

Os destaques são o goleiro paraguaio Carlos Coronel e o atacante Carballo, que defendeu o Grêmio na temporada passada. O uruguaio vem fazendo gols decisivos e é a grande aposta do treinador xxx para a conquista.

