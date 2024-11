Atlético x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 12h

Neste sábado, 30/11, Botafogo e Atlético decidem a Libertadores de 2024. A decisão, em jogo único, será às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires. O Glorioso, com uma campanha que começou desde a fase pré-Libertadores, chega em melhor momento. Além disso, vem de um 3 a 1 sobre o Palmeiras, que o coloca também às portas do título brasileiro. O Galo mineiro, embora tenha feito campanha superior na competição, vive um momento de irregularidade. Porém, trata-se de um jogo único e, pela força dos times, tudo está em aberto.

Esta final da Libertadores com gigantes do futebol brasileiro terá tratamento mais do que especial da Voz do Esporte. A emissora campeã de 2023 do prêmio Aceesp de melhor mídia digital esportiva (juntamente com o UOL) preparou uma superciobertura que começa muito antes, às 12h (de Brasília) com um esquenta de primeira, com apresentação de Christopher Henrique. A narração é do premiado Cesar Tavares.