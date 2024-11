Las Palmas, fora de casa, surpreende Barcelona, que celebrava 125 anos

Após uma derrota para a Real Sociedad e um empate com o Celta nas duas últimas rodadas, o Barcelona voltou a campo na manhã deste sábado, 30/11, pelo Espanhol. Enfrentou o Las Palmas, no Olímpico de Montjuic, sua casa até o fim das obras do Camp Nou. O jogo era festivo pa o clube, celebrando nesta semana seus 125 anos (fundação em 29/11/1899). A torcida que compareceu em grande número, 47.501, esperava reação e goleada. Mas o que viu foi um Barcelona ineficaz, dependendo de jogadas de Raphinha. No fim, lamentou a derrota por 2 a 1.

Os gols foram no segundo tempo. O Las Palmas saiu na frente com Sandro Ramírez. Raphinha empatou para o Barça. Porém, os visitantes voltaram a marcar com o português Fábio Silva. Assim, o Barcelona segue com 34 pontos, ainda na liderança, mas seguido do Real Madrid. O time Merengue tem 30, mas dois jogos a menos. O Las Palmas, com 15 pontos, está em 14º lugar. E, no aniversário do Barça, é o time das Ilhas Canárias que celebra: há 56 anos (desde 1971) não vencia o Barça fora de casa.

Primeiro tempo, nada de gol

O Barcelona, que começou com Lamine Yamal no banco, não se encontrou no primeiro tempo. Mesmo com 70% de posse de bola, foi pouco eficaz nas finalizações. Além disso, perdeu parte de sua força ofensiva quando o lateral-esquerdo Balde sentiu uma lesão após uma dividida e saiu para a entrada de Gerard Martín, ainda com 26 minutos de jogo. Apenas no final, Raphinha fez uma jogada perigosa, invadindo pela direita e chutando na trave. Assim, o primeiro tempo, morno, terminou com o placar em branco.

Barcelona cai em casa

Veio a etapa final e com ela a surpresa. Mesmo com Lamine Yamal já em campo, o Las Palmas saiu na frente, quando, em um contra-ataque letal, Sandro Ramírez entrou pela direita e chutou cruzado, sem defesa para o goleiro Iñaki Peña. Isso logo aos três minutos.

O Barcelona ficou em cima. Dessa forma, conseguiu empatar quando Raphinha arriscou de fora da área e fez um belo gol. Mas um novo vacilo, quando o Barça estava melhor, permitiu ao Las Palmas marcar novamente. A zaga catala deu bobeira, e o português Fábio Silva ganhou na velocidade para bater na saída de Iñaki Peña e fazer 2 a 1.

O Barcelona partiu para cima, sempre com Raphinha como seu jogador mais perigoso. Aos 36 minutos, o brasileiro cobrou falta. Mas Cillessen fez a defesa do jogo, mandando para escanteio. Os catalães seguiram em cima. Contudo sem sucesso algum. Enfim, a festa do time das Ilhas Canárias.

Jogos da 15ª rodada do Espanhol

Sexta-feira (29/11)

Mallorca 2×1 Valencia

Sábado (30/11)

Barcelona 1×2 Las Palmas

12h15 – Alavés x Leganés

14h30- Espanyol x Celta

17h – Valladolid x Atlético de Madrid

Domingo (1/12)

10h -Villarreal x Girona

12h15 – Real Madrid x Getafe

14h30 – Rayo Vallecano x Bilbao

17h – Real Sociedad x Betis

Segunda-feira (2/12)

17h – Sevilla x Osasuna

