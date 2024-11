Real Madrid x Getafe: onde assistir, escalações e arbitragem

O Real Madrid enfrenta o Getafe neste domingo (1), pela 14ª do Campeonato Espanhol. A partida começa às 12h15 (de Brasília) e será disputada no estádio Santiago Bernabéu. A equipe madrilenha busca reduzir a diferença para o líder, Barcelona. Aliás, neste sábado, o arquirrival perdeu por 2 a 1 para os Las Palmas. Com 30 pontos, os merengues ocupam a segunda posição, estando quatro pontos atrás do rival, que já realizou duas partidas a mais. Por outro lado, o Getafe soma 13 pontos e aparece na 15ª colocação.

Onde Assistir

O Disney + transmite ao vivo.

Como chega o Real Madrid

O time comandado por Carlo Ancelotti inegavelmente atravessa um período complicado. Nas últimas cinco partidas, em resumo, sofreu três derrotas, incluindo um pesado 4 a 0 contra o Barcelona, dentro de casa. Além disso, vem de um revés por 2 a 0 diante do Liverpool na Champions League.

Os desfalques, ademais, continuam sendo um problema para o técnico. Em suma, o lateral-direito Carvajal, os zagueiros Alaba e Militão, além do atacante Vini Jr, estão fora por lesão. Por outro lado, Rodrygo voltou a treinar e pode ser relacionado, ao menos para o banco, assim como Tchouaméni.

Por fim, a fase difícil de Mbappé no clube levanta dúvidas sobre sua titularidade. A depender das mudanças no time, o jovem brasileiro Endrick pode, afinal, aparecer como opção para o ataque.

Como chega o Getafe

Em situação oposta, o Getafe vem demonstrando sinais de recuperação. A equipe conquistou duas vitórias consecutivas: 2 a 0 sobre o Valladolid pela La Liga e 3 a 0 contra o Manises na Copa do Rei.

Sem problemas relevantes para o confronto, o técnico José Bordalás mostra confiança. Ele destacou o empenho do time: “A equipe está bem e vai dar absolutamente tudo. Vamos procurar fazer uma grande partida”, afirmou.

REAL MADRID X GETAFE

Campeonato Espanhol

Data e horário: 1/12/2024, às 12h15 (de Brasília)

Local: Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP)

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Rüdiger, Raúl Asencio e Fran García; Valverde, Modric, Arda Güler (Rodrygo) e Bellingham; Brahim Díaz e Mbappé. Técnico:Carlo Ancelotti

GETAFE: David Soria; Nyom, Berrocal, Alderete e Diego Rico; Aberdin e Milla; Carles Pérez, Arambarri e Sola; Uche. Técnico: José Bordalás.

Árbitro: Alejandro Hernández

Assistentes: José Enrique Naranjo e Marcos Aguillar

VAR: Victor Verdura

