Liverpool x Manchester City: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida entre Liverpool e Manchester City, neste domingo (1), em Anfield, coloca frente a frente o líder do campeonato inglês diante do atual tetracampeão da competição, que ocupa a quarta posição na tabela. Contudo, não é exagero usar o jargão “duelo de opostos” para descrever o clássico do norte do país.

Vivendo grande momento na temporada, o Liverpool parece perfeitamente adaptado aos métodos de Arne Slot, treinador que substituiu o lendário Jürgen Klopp. Sendo assim, lidera a Premier League e a Liga dos Campeões, esta com direito a vitória indiscutível sobre o gigante Real Madrid no.

Por outro lado, Pep Guardiola enfrenta sua maior sequência negativa da carreira. Nenhuma vitória nos últimos seis jogos. Como se não bastasse, o City vencia o Feyenoord (HOL), por 3 a 0 até quase o fim do segundo tempo no meio da semana e permitiu o empate.

Onde Assistir

O Disney + e a ESPN transmitem ao vivo.

Como chega o Liverpool

A fase inegavelmente é boa, mas nem tudo é motivo de festa no lado vermelho da cidade. O goleiro Alisson, assim como os atacantes Diogo Jota e Federico Chiesa, permanece indisponível. Além deles, o lateral-esquerdo Kostas Tsimikas, que também enfrenta problemas físicos, desfalcará a equipe. Já o meio-campista Harvey Elliott ainda é dúvida.

Como chega o Manchester City

Por outro lado, o time comandado por Pep Guardiola seguirá sem Rodri, Oscar Bobb, Rúben Dias e Kovacic. No entanto, existe a possibilidade de contar com o retorno de Doku, que apresenta chances de estar apto para o confronto. Outra boa notícia é que De Bruyne deve estar disponível para Guardiola. A intenção é enfrentar os Reds com a formação mais forte possível, priorizando uma abordagem ofensiva dentro das circunstâncias.

LIVERPOOL X MANCHESTER CITY

Campeonato Inglês – 13ª Rodada

Data e horário: 1/12/2024, às 13h (de Brasília)

Local: Anfield, em Liverpool (ING)

LIVERPOOL: Kelleher; Bradley, Konaté, Van Dijk e Robertson; MacAllister e Gravenberch; Salah, Szoboszlai e Luís Díaz; Darwin Núñez. Técnico: Arne Slot

MANCHESTER CITY: Ederson; Lewis, Walker, Simpson-Pusey e Gvardiol; Kovacic, Gundogan e Savinho; Foden, Nunes, Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Árbitro: Chris Kavanagh

Assistentes: Lee Betts e Darren Cann

VAR: Paul Tierney

