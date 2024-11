Botafogo confirma 50 mil torcedores na fan fest no Nilton Santos

O Niltão Fan Fest terá presença massiva de torcedores do Botafogo. O clube confirmou 50 mil alvinegros que vão acompanhar a final da Libertadores contra o Atlético-MG, neste sábado, às 17h (de Brasília), no Monumental de Núñez, em Buenos Aires.

O estádio do Botafogo abriu suas portas para uma fan fest. No gramado do estádio, os alvinegros poderão assistir ao jogo através de telões, e ainda acompanhar ao show de pagode do cantor Suel. São oito telões espalhados pelo campo.

Enquanto na Argentina haverá “seca”, sem venda de bebidas no estádio, assim como a proibição do consumo na rua, o Nilton Santos promete cerveja gelada desde a abertura dos portões, às 14h.

E quem vai ficar em casa pode acompanhar pelo Voz do Esporte, que está com a cobertura desde as 12h.

O jogo também vai passar na televisão. Veja onde assistir.

