Milan goleia o Empoli e encosta no G6 do Italiano

O Milan goleou o Empoli, neste sábado, no San Siro, por 3 a 0. Assim, encostou no G6 do Campeonato Italiano após 14 rodadas. Os gols foram marcados por Morata e Reijnders (dois). Já o Empoli segue em décimo lugar no Scudetto 2024/2025.

Com o resultado, o Milan segue em sétimo, mas agora com 22 pontos. Assim, o Rubro-Negro ainda sonha com o título. Inclusive, os seis primeiros são Napoli (29); Atalanta, Inter de Milão, Fiorentina e Lazio (todos com 28) e Juventus (25). Todos os sete citados têm 13 partidas, afinal, o Milan teve um jogo adiado e ainda não remarcado.

Confira a classificação do Campeonato Italiano

O Milan dominou a partida toda. Inclusive, chegou a impôr um futebol envolvente em alguns momentos. Dessa forma, a vitória foi justa. Os donos da casa abriram o placar aos 19: o lateral-direito Emerson Royal invadiu a área e tocou para Rafael Leão, que finalizou, mas viu o goleiro dar rebote. Na sobra, Morata abriu o placar. Os rossoneros ampliaram ainda no primeiro tempo, com Reijnders acertando um belo chute da entrada da área.

O holandês, inclusive, deu números finais. Afinal, aos 24 do segundo tempo, ele arrancou, invadiu a área e fez um golaço. Pouco antes, vale lembrar, o Empoli acertou uma bola na trave, com Youssef Maleh.

O Milan volta a campo agora na próxima terça-feira (3), quando recebe o Sassuolo, mas pelas oitavas de final da Coppa Itália. Dessa forma, só terá compromisso pelo Italiano no final de semana, visitando a Atalanta, na sexta-feira (6).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.