Atlético-MG e Botafogo escalados para a final da Libertadores

Atlético-MG e Botafogo estão escalados para a grande final da Libertadores. As equipes se enfrentam neste sábado (30/11), às 17h, no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Quem vencer no tempo normal, fica com a taça. Empate leva o embate para a prorrogação. Aliás, caso a igualdade persista, a decisão será decidida nos pênaltis.

Escalação do Atlético-MG

O técnico Gabriel Milito não prepara surpresas e deve repetir o time que vem atuando nas principais partidas da equipe. Assim, Lyanco é mantido na lateral-direita, com Saravia no banco de reservas. Além disso, a grande esperança fica por conta do quarteto ofensivo com Gustavo Scarpa, Paulinho, Hulk e Deyverson.

O Atlético-MG começa a decisão com: Everson; Lyanco, Battaglia, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera e Alan Franco; Paulinho, Gustavo Scarpa e Hulk; Deyverson.

Escalação do Botafogo

Por outro lado, o Glorioso terá apenas uma mudança no time titular que vem atuando nas partidas decisivas. Afinal, Bastos, com uma lesão no músculo posterior da coxa direita está fora. Assim, Adryelson terá a missão de comandar o sistema defensivo ao lado de Alexander Barboza na grande decisão. De resto, o time segue o mesmo com o quarteto Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus como esperança de gols.

O Botafogo vai para a final com: John; Vitinho, Adryelson, Barboza e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Almada, Savarino e Igor Jesus.

