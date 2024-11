Keno tem lesão e está fora do Fluminense contra o Athletico-PR

Diagnosticado com uma lesão no músculo posterior da coxa direita, o atacante Keno não viajou com o Fluminense para encarar o Athletico. Afinal, a partida já será neste domingo (1), às 18h30, na Ligga Arena. O embate, inclusive, encerra a 36ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, o treinador Mano Menezes terá que mexer no ataque. Assim, o trio deve ter Arias, Serna e Kauã Elias. Já o restante da escalação deve ter Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso.

O Fluminense entrou na rodada com 39 pontos, na 16ª colocação. Dessa forma, precisa apenas de si para não ser rebaixado. Após encarar o Athletico-PR, o time de Keno pega ainda o rebaixado Cuiabá, no Maracanã, e visita o Palmeiras, no domingo que vem (11). Por conta da lesão, o atacante pode nem voltar mais este ano. No entanto, ele fará tratamento para poder estar à disposição da partida da quinta-feira (5).

Keno chegou ao Fluminense no início do ano passado e já conquistou três títulos: Carioca e Libertadores do ano passado, além da Recopa Sul-Americana nesta temporada. O camisa 11 tem nove gols e 16 assistências em 91 partidas.

