Arsenal derrota West Ham em jogo de sete gols

Arsenal e West Ham fizeram um jogo com excelente primeiro tempo neste sábado (30), em Londres, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Com sete gols na primeira etapa, os Gunners venceram por 5 a 2. Os gols foram de Saka (2), Ödergaard, Havertz e Gabriel Magalhães para os visitantes, enquanto os Hammers anotaram com Wan-Bissaka e Emerson.

Com o resultado, o Arsenal dorme na vice-liderança da competição, com 25 pontos. Já o West Ham, com 15, é o 14º colocado. Os Gunners voltam a campo quarta-feira (4), no clássico com o Manchester United, quarta-feira (4), em Londres. Já o West Ham vai ao norte do país encarar o Newcastle.

Festival de gols no primeiro tempo

O que aconteceu no Estádio Olímpico de Londres na primeira etapa foi digno de entrar para a história do gutebol inglês. Aos nove minutos, o zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães abriu o placar para o Arsenal ao completar de cabeça após cobrança de escanteio. Aos 26, Trossard recebeu de Saka e ampliou. Sete minutos depois, Ödegaard, , de pênalti, fez o terceiro. O quarto dos Gunners foi de Havertz, aos 35.

Acuado, o West Ham saiu das cordas e ensaiou uma reação nos minutos finais. Dois minutos após levar o quarto gol, Wan-Bissaka fez o primeiro dos Hammers. O gol animou os donos da casa e Emerson, de falta, aos 39, diminuiu ainda mais a vantagem adversária. O Arsenal, porém, ainda teve tempo de ampliar a vantagem novamente, com Saka, de pênalti.

Segundo Tempo morno

O que sobrou de inspiração na primeira etapa, inegavelmente acabou por faltar na segunda. Embora com algumas boas chances, Arsenal e West Ham não voltaram a balançar as redes. Entretanto, Antonio e Bowen, por parte dos donos da casa, e Saka e Ödegaard, pelos visitantes, por pouco não acrescentaram ainda mais gols ao placar final.

