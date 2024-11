Borussia Dortmund e Bayern de Munique empatam pelo Campeonato Alemão

Bayern de Munique e Borussia Dortmund empataram por 1 a 1 neste sábado (30), em Dortmund, pela 12ª rodada do Campeonato Alemão. Os donos da casa abriram o placar no primeiro tempo, com Gittens, mas Musiala empatou no fim e evitou a derrota dos bávaros. Com o resultado, o Bayern chegou a 30 pontos, na liderança da competição. Com 20, o Dortmund está em quinto, mas pode perder até duas posições até o fim da rodada.

Após o empate em casa, o Borussia, fora de casa, enfrenta como visitante o Borussia Monchengladbach, sábado (7). Já o Bayern pega o Leverkusen, terça-feira (3) pela Copa da Alemanha.

Vantagem mínima no primeiro tempo

Ambas as equipes se alternaram no domínio da partida na primeira etapa. Inicialmente, o Bayern ameaçou com mais frequência, perdendo boas oportunidades com Kimmich, Goretzka e Sané. Contudo, aos 26, Gittens recebeu na esquerda, arrancou, chutou forte e abriu o placar para os donos da casa.

Bayern reage e clássico termina empatado

Mesmo com o panorama do jogo mantendo-se equilibrado no segundo tempo, foi o Bayern de Munique quem levou a melhor. Coman e Sané perderam boas chances, mas Musiala, aos 39 minutos do segundo tempo, empatou a partida. Por parte do Borussia, Sabitzer perdeu a oportunidade mais aguda, quando o placar ainda estava 1 a 0.

