Davidson marca, Basaksehir goleia e encerra jejum

Nada como uma goleada para animar o ambiente e dar mais confiança ao grupo. Aliás, no caso do Basaksehir, nada melhor do que voltar a vencer. O time, que já não vencia há 10 partidas, entre Campeonato Turco e Conference League, deu uma resposta à sua torcida de forma contundente, neste sábado (30/11), com arrasadores de 4 a 1 sobre o Goztepe. O atacante brasileiro Davidson foi quem abriu o caminho da vitória.

E seu gol saiu logo aos oito minutos de jogo, quando Davidson surgiu no meio da área e aproveitou cruzamento de cabeça, no canto do goleiro. Era mesmo o que faltava para a equipe se soltar de vez em campo. O segundo gol veio em seguida, aos 10’, com o atacante polonês Piatek. O meia Turuc ampliaria aos 37’ e ainda daria para Piatek, novamente, transformar a vitória em goleada antes do intervalo.

Apesar do gol contra do lateral brasileiro Lucas Lima aos seis minutos do segundo tempo, nada mudaria a história da partida. Um alívio para Davidson & Cia, que não sabiam o que era vencer desde o dia 27 de setembro, quando bateram o Sivasspor por 2 a 1.

Gol foi o primeiro de Davidson na competição

O atacante brasileiro, que marcou seu primeiro gol na atual edição do Campeonato Turco, admitiu após o jogo que a fase sem vitórias inegavelmente mexia com o ambiente.

“Nem digo que a equipe vinha jogando mal, mas esses cinco empates e cinco derrotas em sequência incomodavam, claro. Por isso que temos que enaltecer demais essa bela vitória, e em cima de um time que está logo à nossa frente na tabela. Era uma partida difícil e soubemos nos impor. Fico muito feliz por voltar a marcar um gol e ajudar meus companheiros. Que esse resultado nos encha de confiança”, afirmou Davidson.

Com a goleada, o Basaksehir subiu para o sétimo lugar, com 19 pontos – o Goztepe está em sexto, com 21. A equipe, agora, só voltará a campo no dia 8 de dezembro, quando receberá o Hatayspor, penúltimo colocado do Campeonato Turco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.