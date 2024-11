Arouca x Benfica: onde assistir, escalações e arbitragem

O Benfica visita o Arouca, neste domingo (1), em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Português, afinal, a bola vai rolar às 15h. O time de Lisboa precisa da vitória para ampliar o grande momento e seguir firme na caça ao Sporting. Já os donos da casa necessitam vencer para se afastarem da zona de rebaixamento.

Onde assistir: Disney +Premium

Como chega o Arouca

Os donos da casa não têm baixas confirmadas para a partida. O Arouca está em 16º lugar, posição que leva para a disputa do playoff do rebaixamento, diante do terceiro lugar da Série B.

Como chega o Benfica

A equipe da capital começou o Português de forma irregular, mas venceu as últimas seis partidas. Na rodada passada, inclusive, goleou o rival Porto por 4 a 1. O Benfica está terceiro lugar, com 25 pontos, a dois do Porto e a oito do líder Sporting, que tem 100% de aproveitamento.

No entanto, o Benfica se apega ao fato de ter um jogo a menos do que os rivais e ainda ter dois duelos contra o Sporting. Os Leões, inclusive, trocaram de técnico neste mês de novembro, o que pode causar uma oscilação. Dessa forma, o Benfica ainda sonha com o título. O meia Renato Sanches, lesionado, é baixa.

AROUCA X BENFICA

12ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: domingo, 24/11/2024, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Arouca, em Arouca (POR)

Arouca: Mantl; Esgaio, Popovic, Fontán e Dante; Simão e Sylla; Pedro Santos, Ivo Rodrigues e Jason; Alfonso Trezza. Técnico: Vasco Seabra

Benfica: Trubin; Araújo, Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes e Luis; Di Maria, Kokcu e Akturkoglu; Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

Árbitro: Luís Godinho

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.