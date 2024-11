Gregore, do Botafogo, tem expulsão relâmpago em final da Libertadores

Um episódio ríspido marcou o primeiro minuto da final da Libertadores, neste sábado. O volante Gregore, do Botafogo, foi expulso após acertar o também volante Fausto Vera, do Atlético-MG. O lance aconteceu com 40 segundos de jogo.

O volante alvinegro levantou o pé demais numa dividida e acertou o rosto de Vera, que sangrou muito em campo. O árbitro Facundo Tello aplicou o cartão vermelho diretamente. Aliás, foi a expulsão mais rápida da história da competição.

Vera precisou de atendimento médico em campo. O jogo, afinal, permaneceu parado por quatro minutos.

Atlético-MG e Botafogo decidem a final da Libertadores de 2024.

