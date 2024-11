Fluminense dispensa Marquinhos

O Fluminense dispensou o atacante Marquinhos para o restante da temporada. Assim, ele não vestirá mais a camsia tricolor, afinal, ele tinha contrato de empréstimo do Arsenal (ING) válido até o final do ano. Dessa forma, o jogador se despede com apenas dois gols e duas assistências em 29 jogos. As informações são do portal “Nosso Flu”.

Marquinhos tem 21 anos e foi revelado pelo São Paulo e passou ainda por Norwich (ING) e Nantes (FRA), ambos também por empréstimo. O atacante conta ainda com conovocações para diversas categorias de base da Seleção Brasileira. Ele deixa o Fluminense com o título da Recopa Sul-Americana deste ano.

Dessa forma, naturalmente, Marquinhos não jogará contra o Athletico-PR, neste domingo (1). A bola vai rolar às 18h30, na Ligga Arena, em embate que encerra a 37ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense entrou na jornada com 39 pontos, na 16ª colocação. Dessa forma, precisa apenas de si para não ser rebaixado. Após encarar o Athletico-PR, o Flu ainda o rebaixado Cuiabá, no Maracanã, e visita o Palmeiras, no domingo que vem (11).

O Fluminense, que não poderá contar com o lesionado Keno, deve ir a campo com Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Lima (Serna) e Kauã Elias.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.