Chelsea x Aston Villa: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea e Aston Villa se enfrentam neste domingo (1), às 10h30, no Stamford Bridge, em Londres, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Ambas as equipes precisam de um desempenho convincente: o Chelsea pode retomar a terceira posição em que iniciou a rodada, enquanto o Vill tenta encerrar uma série de sete jogos sem vitórias.

Onde Assistir

A ESPN e o Disney+ transmitem ao vivo.

Como chega o Chelsea

O Chelsea chega para o jogo com uma sequência invicta de cinco partidas em todas as competições. Na última quinta-feira, a equipe conquistou uma vitória tranquila por 2 a 0 sobre o Heidenheim pela UEFA Conference League, mesmo com uma escalação alternativa. Esse resultado reforça o bom momento do time. No cenário doméstico, a única derrota dos Blues na Premier League desde a primeira rodada foi o apertado 2 a 1 contra o Liverpool em Anfield.

O técnico Enzo Maresca, deve voltar à sua formação principal após as rotações de quinta-feira. Jogadores importantes como Cole Palmer, Wesley Fofana, Enzo Fernández, Moisés Caicedo e Nicolas Jackson provavelmente estarão em campo. Além disso, nomes como Romeo Lavia, Malo Gusto e Marc Cucurella podem ser considerados para integrar o elenco.

Como chega o Aston Villa

Por outro lado, o Aston Villa atravessa um período difícil. A equipe, em resumo, não venceu nos últimos sete jogos, considerando todas as competições. Na partida mais recente, contra a Juventus pela Champions League, o Villa sofreu um empate nos minutos finais, perdendo a chance de vitória. Apesar disso, o retrospecto positivo em Stamford Bridge nas últimas temporadas traz uma dose de otimismo para o time de Unai Emery.

Sobre a escalação, o Villa enfrenta inegavelmente incertezas quanto à condição física de Amadou Onana e Jacob Ramsey, que ainda estão sendo avaliados. Entretanto, Ross Barkley, ex-jogador do Chelsea, está à disposição e pode encarar com entusiasmo a chance de enfrentar seu antigo clube.

CHELSEA X ASTON VILLA

Campeonato Inglês – 13ª Rodada

Data e horário: 30/11/2024, às 10h30 (de Brasília)

Local: Stamford Bridge

CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Levi Colwill e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Noni Madueke, Cole Palmer e Pedro Neto; Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca ASTON VILLA: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres e Lucas Digne; Boubacar Kamara e Youri Tielemans; Leon Bailey, John McGinn e Morgan Rogers; Ollie Watkins. Técnico: Unai Emery

Árbitro: Stuart Attwell

Assistentes: Constantine Hatzidakis e Simon Long

VAR: Michael Salisbury

