De La Cruz deve ser titular contra o Inter

Com a expulsão de Pulgar diante do Fortaleza, o meio-campo do Flamengo deve ter um velho conhecido contra o Internacional: De La Cruz. Dessa forma, Evertton Araújo deve começar como opção no banco de reservas. O duelo está marcado para este domingo (1), no Maracanã, às 16h, pela 36ª rodada do Brasileirão.

Dessa forma, De La Cruz deve começar uma partida pelo Flamengo após cerca de 45 dias. Afinal, a última vez foi na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil, no dia 20 de outubro, contra o Corinthians. Na ocasião, ele se lesionou e só retornou contra o Fortaleza, mas entrando no decorrer da partida.

De La Cruz deve compor o meio-campo ao lado de Alcaraz e de Gerson. Outra possibilidade é Allan entrar no setor, afinal, tem características mais defensivas. Além de Pulgar, o Flamengo também não poderá contar com Pedro, Cebolinha, Vinã e Arrascaeta.

Dessa forma, a provável escalação do Flamengo para a partida contra o Internacional tem Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Alcaraz, De La Cruz e Gerson; Bruno Henrique, Michael e Gabigol.

O Flamengo não tem mais chances de ser campeão brasileiro. No entanto, buscará a vitória pela honra do time. Além disso, o Fla pretende escalar a tabela para ter uma melhor premiação da CBF. Além disso, o treinador Filipe Luís usará a partida para laboratório de 2025.

