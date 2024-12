PSG tropeça em casa, mas segue confortável na liderança do Francês

Atual tricampeão francês, o PSG tropeçou em casa neste sábado (30), mas segue confortável na briga pelo tetra: 1 a 1 com o Nantes. O marroquino Hakimi abriu o placar logo aos 2, mas os visitantes igualaram com Abline ainda na primeira etapa.

Com o resultado, o PSG, claro, segue na liderança, agora com 33 pontos em 13 partidas. Dessa forma, é seguido de longe por Monaco (26), Olympique de Marselha (23) e Lille (22). Estes três, porém, ainda jogarão na rodada. O Nantes, por sua vez, encontra-se em 16º, com 11 pontos. Tal posição, vale lembrar, leva para o playoff do rebaixamento, contra o terceiro da Ligue 2.

A partida foi um verdadeiro amasso do PSG, embora o placar não tenha refletido isso. Aliás, o time comandado por Luis Enrique teve quase 85% de posse de bola. Além disso, o Paris Saint-Germain teve 23 finalizações, contra apenas cinco do Nantes. O zagueiro e capitão Marquinhos atuou por todos os 90 minutos pelo lado da equipe parisiense. Pelo lado dos visitantes, o volante Douglas, ex-Bahia, Corinthians e Fluminense, também jogou toda a partida.

O PSG volta a campo agora na próxima sexta-feira (6), quando visita o Auxerre, às 17h. Já o Nantes recebe o Rennes dois dias depois (8), às 13h. As duas partidas, naturalmente, são válidas pela 14ª rodada do Campeonato Francês.

