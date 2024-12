Battaglia pede desculpas após vice na Libertadores: ‘Sei que é difícil’

O Atlético-MG perdeu para o Botafogo por 3 a 1 neste sábado, no Monumental de Nuñez e ficou com o vice-campeonato da Libertadores. O Galo ficou com um jogador a mais desde o primeiro minuto da partida, mas não soube aproveitar a vantagem numérica. Algo que foi ressaltado pelo zagueiro Battaglia após o embate.

Em entrevista após a partida, o jogador lamentou as faltas de oportunidades e pediu desculpas aos torcedores. Principalmente para aqueles que foram a Argentina, mas não conseguiram ver o bicampeonato atleticano.

“A gente não soube aproveitar o jogador a mais. Primeiro lugar, pedir desculpas e agradecer aos torcedores que vieram a Argentina. Sei que é muito difícil aos atleticanos. Chegamos com a ambição de vencer a Copa. Sei que é muito difícil, então agradeço muito aos torcedores”, disse Battaglia.

Com o resultado, o Atlético-MG termina o ano com o vice-campeonato da Libertadores e também da Copa do Brasil. Além disso, o Galo pode terminar a temporada sem uma vaga na próxima edição da competição continental, já que está na 10° colocação do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.