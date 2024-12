Com gol de brasileiro, Sporting perde invencibilidade no Português

O Sporting, enfim, conheceu o primeiro tropeço no Campeonato Português. Afinal, neste sábado (30), a equipe de Lisboa perdeu em casa para o Santa Clara por 1 a 0. O atacante brasileiro Vinicius Lopes, ex-Goiás e Botafogo, marcou o gol do triunfo aos 33 do primeiro tempo.

Dessa forma, o Sporting perdeu os 100% de aproveitamento na competição. Mas, claro, segue na liderança, agora com 33 pontos em 12 partidas. Inclusive, este foi o primeiro jogo do time de Lisboa pelo Português após a saída do treinador Rubén Amorim, que rumou para o Manchester United. A partida marcou a estreia de João Pereira no comando dos Leões.

O Sporting agora permite as aproximações de Porto e Benfica, que somam 27 e 25 pontos, respectivamente. O primeiro tem 11 partidas, contra 10 do segundo. O Santa Clara, aliás, é o quarto colocado, com 24 pontos.

Assim, o Sporting buscará a recuperação diante do Boavista, daqui a dois sábados (14), em casa. Antes, porém, o líder do Campeonato Português visita o Moreirense e o Brugge, mas pela Liga Portugal e Liga Europa, respectivamente.

Vale lembrar que este é o segundo tropeço seguido do Sporting na temporada. Afinal, o time foi facilmente atropelado pelo Arsenal por 5 a 1, pela Liga Europa. Será que o torcedor está com saudades de Rubén Amorim?

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.