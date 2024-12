Gregore explica lance da expulsão e cita apoio do elenco do Botafogo

O volante do Botafogo, Gregore, foi expulso logo com 40 segundos de partida, que consagrou o título da Libertadores do Botafogo, neste sábado, no Monumental de Núñez. O jogador ficou desesperado no momento, porém citou o apoio dos companheiros após momento delicado.

“Foi um lance rápido que eu estava de costas. A bola passou e já fui fazer ação. Estiquei a perna, consegui tocar na bola, mas depois toquei na cabeça do Fausto Vera. Fui infeliz. Mas no trajeto da saída de campo, os jogadores já estavam falando que iam correr por mim. Já fui tendo um sentimento de alívio. Deixar um time com um a menos na final da Libertadores é complicado. Mas estava escrito”, destacou à ESPN.

Gregore ainda afirmou que não pôde assistir ao jogo, pois estava no doping. Ele só foi acompanhar a partida nos minutos finais e conseguiu ver o gol de Júnior Santos, que selou a vitória e título do Glorioso.

Com o título do Botafogo, o Rio de Janeiro, aliás, passa a ter quatro clubes com títulos da Libertadores. Nos últimos três anos, o Flamengo e o Fluminense haviam levantado o troféu.

Depois de conquistar a América, o Botafogo, aliás, tem a oportunidade de faturar o título do Brasileirão ainda na próxima semana. O Glorioso enfrenta o Internacional na quarta-feira (4), no Beira-Rio , pela 37ª rodada da competição. Caso vença e o Palmeiras perca para o Cruzeiro, pode soltar mais um grito na semana.

