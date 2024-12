Atlético atinge marca negativa e pode ficar fora da Libertadores de 2025

O Atlético-MG ficou com o vice-campeonato da Libertadores, ao perder para o Botafogo por 3 a 1, neste sábado, no Monumental de Nuñez. O revés fez o Galo superar um recorde negativo do clube que vem de 1992. Com o novo tropeço, a equipe chegou a 11 jogos seguidos sem vencer no ano.

O Galo não vence um jogo desde a vitória contra o River Plate, no dia 22 de outubro, no jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores. Desde então, a equipe do técnico Gabriel Milito perdeu seis jogos e empatou outros quatro.

O atual desempenho supera os números de 1992 e também do ano passado, quando o Atlético ficou 10 jogos consecutivos sem vencer. A sequência atual conta com jogos do Campeonato Brasileiro, além das duas derrotas na final da Copa do Brasil, onde o Galo acabou sendo também vice-campeão para o Flamengo.

Atlético-MG pode ficar fora da Libertadores de 2025

A sequência negativa, aliás, afasta o Atlético-MG de disputar a Libertadores no ano que vem. Com 44 pontos, o Galo começou a 36ªrodada em 10º lugar, quatro a menos que Cruzeiro e Corinthians, que abrem o G-8 e ainda jogam na rodada, podendo aumentar a vantagem.

Contudo, se o Corinthians vencer o Criciúma e o Bahia vencer o Cuiabá, os dois times abririam sete pontos de vantagem para o Galo. Com seis pontos ainda a ser disputados, o Atlético-MG não conseguiria mais alcançar os adversários e ficaria fora da Libertadores em 2025.

Dessa forma, o Galo tinha três chances de se classificar para a próxima Libertadores e poderá desperdiçar, duas no mesmo dia. Isso porque uma das possibilidades era sendo campeão do torneio continental, diante do Botafogo. A outra foi deixada para trás ao perder a final da Copa do Brasil para o Flamengo.

