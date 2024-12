Rubro-negro vibra com título do Botafogo e veste até camisa do rival

O rubro-negro Luís Carlos Alcântara vibrou com o título do Botafogo, campeão da Libertadores neste sábado (30) sobre o Atlético, em Buenos Aires. Quem conhece esse flamenguista de 62 anos, morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, se surpreende. Mas a adesão ao time carioca rival tem explicação. Afinal, ele decidiu retribuir – ainda que de maneira póstuma – a atitude de um amigo botafoguense que vestiu a camisa rubro-negra após o título da Libertadores de 2019, que o Flamengo faturou. Esse amigo, Luís Antônio Esteves, morreu no último dia 19 sem ter, portanto, a chance de ver o emocionante jogo que fez o Monumental de Nuñez ferver. Mas, para Luís Carlos, Luís Antônio estava de alguma forma presente.

“Ele estava aqui. Simplesmente ele estava aqui”, disse, emocionado, após acompanhar uma das partidas mais incríveis do Botafogo, em que o time conseguiu vencer mesmo tendo apenas 10 jogadores desde uma expulsão aos 30 segundos de jogo.

“Foi um jogo com características tão dramáticas quanto em 2019 . Na ocasião, meu amigo botafoguense Luís Antônio dizia que o Flamengo iria virar com gol de Gabigol e aconteceu”, lembrou Luís Carlos, referindo-se ao sufoco que o Flamengo passou na final contra o River Plate, em Lima, no Peru.

Camisa do Botafogo pertencia a Luís Antônio

A camisa do botafogo que Luís Carlos vestiu após o jogo pertencia justamente ao amigo Luís Antônio. Ele morreu aos 69 anos, após sofrer complicações decorrentes da diabetes.

Luís Carlos conta que em nenhum momento duvidou da conquista da taça da Libertadores pelo Glorioso.

“Nos primeiros instantes , quando o jogador do Botafogo (Gregore) foi expulso, confiei plenamente na vitória do time e assim foi”, disse.

E ele concluiu:

“Agora meu querido amigo pode subir em paz, sua camisa está aqui comigo e ele foi campeão merecidamente”.

