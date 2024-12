Com Alex Teixeira decisivo e em meio a vaias, Vasco busca empate contra o Atlético-GO no fim

Nem mesmo diante do lanterna e já rebaixado Atlético-GO, o Vasco deu fim ao jejum de quatro jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Depois de largar em desvantagem com dois gols de Luiz Fernando, os donos da casa melhoraram com as substituições e, no segundo tempo, arrancaram empate por 2 a 2 na noite deste sábado (30). Maxime Dominguez e Alex Teixeira deixaram tudo igual.

O resultado, contudo, não foi bom para os cruz-maltinos, já que praticamente colocou uma pá de cal em qualquer chance que o Cruz-Maltino ainda tinha de uma vaga na Libertadores do ano que vem. Afinal, Bahia e Corinthians venceram nesta 35ª rodada.

Depois do gol, Vasco desanda

O Vasco até iniciou bem, mantendo a intensidade com uma boa movimentação de Philippe Coutinho. Assim, o time levou perigo em chute do meia na entrada da área e em um cruzamento perigoso de Puma Rodríguez. Aos poucos, o Atlético-GO passou a se soltar. Luiz Fernando fez tabela com Derek na entrada da área e, com liberdade impressionante, abriu o placar aos 20 minutos. A partir daí, os donos da casa passaram a mostrar insegurança na marcação e espaçamento entre os setores. Faltou movimentação para aumentar as possibilidade de construção de jogadas. O time cruz-maltino deixou o campo sob vaias e gritos de “time sem vergonha” na saída do intervalo.

Vasco reage, mas não vira

O Vasco voltou com Payet, Alex Teixeira e Leandrinho. Mas antes deles pegarem no tranco, a insegurança defensiva do time voltou a se fazer presente. Aos dez minutos, Shaylon invadiu a área e serviu Luiz Fernando, que anotou seu segundo gol no jogo. A partir daí, a torcida passou a hostilizar o próprio time quando o Dragão tinha a posse de bola. Mesmo diante de um cenário desfavorável, o Cruz-Maltino deu um ponta de esperança ao torcedor quando Maxime Dominguez, o substituto de Coutinho, recebeu de Alex Teixeira e chutou cruzado dentro da área para diminuir a desvantagem. O Vasco partiu para o abafa nos minutos finais, e Alex Teixeira voltou a se destacar. Desta vez, o meia mas não consegui impedir

VASCO 2×2 ATLÉTICO-GO

35ª Rodada do Brasileirão-2024

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data e horário: 30/11/2024 (sábado)

Gols: Luiz Fernando, 20’/1ºT (0-1); Luiz Fernando, 10’/1ºT (0-2); Maxime Dominguez, 29’/2ºT (1-2); Alex Teixeira, 38’/2ºT (2-2)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, João Victor, Léo e Lucas Piton (Leandrinho, intervalo); Hugo Moura (Jair, 38’/2ºT), Mateus Carvalho e Philippe Coutinho (Maxime Dominguez, 24’/2ºT); Maxsuell Allegria (Alex Teixeira, intervalo), Rayan (Payet, intervalo) e Vegetti. Técnico: Felipe Loureiro (interino)

ATLÉTICO-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix Vinícius e Guilherme Romão (Alejo Cruz, intervalo); Roni, Rhaldney (Janderson, 39’/2ºT), Baralhas (Maxime Dominguez, 24’/2ºT) e Shaylon; Luiz Fernando (Pedro Henrique, 39’/2ºT) e Derek (Hurtado, 17’/2ºT). Técnico: Anderson Gomes (interino).

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Fifa-MG)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Cartões Amarelos: Hugo Moura, Payet (VAS); Rhaldney (ACG)

Cartão Vermelho: Luiz Fernando, 40’/2ºT (ACG)

*Recebeu dois cartões amarelos por sair de campo vagarosamente, visto que já havia sido substituído.

