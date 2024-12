Famosos eufóricos com título do Botafogo: Estrela ‘nada solitária’

Muitos acreditavam na conquista do título da Libertadores pelo Botafogo. Mas ninguém imaginava que a final seria tão épica. Afinal, o Fogão tinha apenas 10 em campo desde os 30 segundos de jogo e derrotou o Atlético por um heroico placar de 3 a 1. Assim, além do ineditismo da taça na história do Glorioso – que por si só já era motivo de forte emoção – o esforço dos jogadores incensou ainda mais euforia dos torcedores. E as redes sociais bombaram. Os famosos postaram fotos e exaltações.

Bandeira do Botafogo vira toalha de mesa

A atriz Flávia Alessandra reuniu a família para acompanhar a partida. Todos ‘a caráter’ . E um bandeirão da Estrela Solitária ganhou nova função: toalha de mesa sob o coro do sucesso do Glorioso. Dessa maneira, Flávia festejou com várias fotos nas redes sociais e disse que de ‘solitário’ o clube não tem nada.

“Há 88 anos, o Botafogo faz parte da minha história. Tudo bem que eu tenho 50, mas desde sempre me lembro da gente torcendo pelo Glorioso por conta do meu pai. Filhos, sobrinhos, netos, amigos… quem passa pela minha família se envolve com o Botafogo. Hoje foi mais um dia de transbordar esse amor. O futebol une. Te amo, pai mãe, Botafogo. Estrela nada solitária!

Botafogo ‘campeón’

Entre os famosos, Marcelo Adnet não continha a vibração. Assim, ele postou vídeo cantando no estilo argentino de comemoração e misturando português e espanhol (idioma na Argentina): “Botafogo vai salir campeón” . O comediante representou o clube carioca na apresentação antes do jogo. Afinal, cantou duas músicas adaptadas para a torcida alvinegra: “Eu sou quero um xodó” e “Eu te amo, meu amor. O meu sangue ferve por você”. Esta última é um sucesso de Sidney Magal, outro botafoguense ilustre.

‘Eu te amo, meu amor’

Magal também postou nas redes sociais a alegria com a conquista do Fogão. Desse modo, ao lado de uma foto em que aparece com a estrela solitária e rosas nas mãos, ele escreveu:

“Oh Glorioso fogo, eu te amo meu amor. A torcida vibra!! Título merecido. Parabéns, @botafogo. Rumo ao Brasileirão!!!

‘É tempo de Botafogo’

A atriz Juliana Paiva foi outra que agradeceu pela garra dos jogadores. Então, ela disse que “é tempo de Botafogo” e que agora o clube tem a “Glória Eterna”.

“Indescritível o sentimento diante de tudo o que aconteceu hoje! É um amor, um legado, respeito, uma história de tantas vidas que se misturam e compõe um hino eterno!”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.