Manchester United encontra o rumo no Inglês: goleia Everton

Após vencer o Bodø/Glimt pela Liga Europa na semana passada, o Manchester United voltou a alegrar sua torcida neste domingo, 1° de dezembro. Afinal, o time comandado pelo português Ruben Amorim (que assumiu após a data-Fifa de novembro, vindo do Sporting/POR) goleou o Everton por 4 a 0. O jogo foi pela 13ª rodada da Premier League. Rashford (dois gols) e Zirkzee (dois gols) marcaram.

A vitória melhora a situação do Manchester United. Dessa forma, o time chega aos 19 pontos, na nona posição do Inglês. Mas o Everton, por sua vez, permaneceu com 11 pontos, na 15ª posição.

United resolve o jogo

Com bom volume ofensivo no primeiro tempo (61%) e mais efetivo nas finalizações, o Manchester United dominou o setor de criação, mas demorou a marcar. Aos 34 minutos, Rashford concluiu um escanteio da esquerda de Bruno Fernandes. A bola bateu em Branthwaite e entrou. Pouco depois, aos 41 minutos, Zirkzee ampliou. O Everton saiu mal com a bola. Assim, Diallo a roubou e tocou para Bruno Fernandes, que apenas cruzou para a conclusão do holandês.

No segundo tempo, o Everton saiu com a bola. Contudo, logo a perdeu. E, com apenas 20 segundos, Rashford recebeu de Diallo e ampliou. Aos 18 minutos, mais um gol dos Red Devils. Em contra-ataque, Diallo ganhou a dividida com Tarkowski, avançou e rolou para Zirkzee concluir e fazer seu segundo gol no jogo. Enfim, o United começa a ter grandes apresentações com o dedo do comandante português Ruben Amorim.

Jogos da 13ª rodada do Inglês

Sexta-feira (29/11)

Brighton 1×1 Southampton

Sábado (30/11)

Wolverhampton 2×4 Bournemouth

Crystal Palace 1×1 Newcastle

Nottingham Forest 1×0 Ipswich

Brentford 4×1 Leicester

West Ham 2×5 Arsenal

Domingo (1/12)

Chelsea x Aston Villa

Manchester United 4×0 Everton

Tottenham x Fulham

Liverpool x Manchester City – 13h

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.