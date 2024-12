Chelsea vence Aston Villa e volta à zona da Champions

Com uma atuação muito consistente, o Chelsea venceu o Aston Villa por 3 a 0 neste domingo, 1/12, pela 13ª rodada do Campeonato Inglês. Em seus domínios, Stamford Bridge, dominou totalmente o rival. Assim, poderia ter feito um placar ainda mais dilatado, tamanha a posse de bola, com 65%, e 16 finalizações (oito perigosíssimas), contra apenas dois lances de real perigo do time de Birmingham (que chutou dez vezes ao gol). Nicolas Jackson, Enzo Fernandes e Cole Palmer marcaram.

A vitória leva o Chelsea ao terceiro lugar, com 25 pontos. No entanto, os londrinos ainda podem perder uma posição ao fim da rodada. O Aston Villa, que vive momento de irregularidade, tem 19 pontos, em 12º lugar.

Chelsea abre frente no primeiro tempo

O Chelsea foi amplamente superior no primeiro tempo. Tirando uma chance com Watkins, que chutou e o goleiro Sánchez fez grande defesa, o time da casa dominou o jogo. Aliás, antes desse lance isolado do Aston Villa, o Chelsea já vencia por 2 a 0, com gol de Jackson, que escorou cruzamento de Cucurella. O Chelsea não ampliou com Caicedo graças a uma defesa milagrosa de Dibu. Foi uma falta em dois toques na pequena área, e o argentino fez um milagre. Dibu ainda errou um passe na área para Jackson, mas se recuperou a tempo. Sobrando em campo, o Chelsea ampliou aos 36 minutos, num belo chute de Enzo Fernandes na área. O argentino triangulou e fez o gol. A vantagem já refletia o domínio, com 65% de posse e 9 a 3 em finalizações nos 45 minutos iniciais.

Na etapa final, o Aston Villa voltou sem Dibu, que se machucou no lance em que salvou o gol de Jackson. Entrou Robin Olsen. O Chelsea seguiu em cima. Contudo, perdeu oportunidades, principalmente com João Félix e Caicedo. Mas ampliou num belo gol de Cole Palmer, com chute de fora da área, aos 38 minutos.

Jogos da 13ª rodada do Inglês

Sexta-feira (29/11)

Brighton 1×1 Southampton

Sábado (30/11)

Wolverhampton 2×4 Bournemouth

Crystal Palace 1×1 Newcastle

Nottingham Forest 1×0 Ipswich

Brentford 4×1 Leicester

West Ham 2×5 Arsenal

Domingo (1/12)

Chelsea 3×0 Aston Villa

Manchester United 4×0 Everton

Tottenham 1×1 Fulham

Liverpool x Manchester City – 13h

