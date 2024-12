Napoli vence e amplia vantagem na ponta do Italiano

Fora de casa, o Napoli venceu o T0rino por 1 a 0 neste domingo (1). Assim, aumentou sua vantagem na liderança do Italiano, saltando de 29 para 32 pontos. No entanto, ainda pode ser encostado novamente no complemento da 14ª rodada do Scudetto. O escocês McTominay fez o gol da vitória aos 31 do primeiro tempo.

Simultaneamente, a Lazio, uma das perseguidoras do Napoli, perdeu por 3 a 1 para o Parma, fora de casa. Dessa forma, Águia estaciona nos 28 pontos, na quinta colocação. Entre eles, aparecem Atalanta, Internazionale de Milão e Fiorentina, todos com 28. A Dea visitará a Roma nesta segunda-feira (2). Já a Viola e a Inter medirão forças ainda neste domingo. O pelotão da frente conta ainda com a Juventus, que tem 25 e também joga neste domingo.

O Napoli foi amplamente superior ao Torino, afinal, teve mais posse de bola (53%) e finalizações (16 a 5). O atacante brasileiro David Neres entrou aos 35 do segundo tempo e teve atuação discreta.

Aliás, falando em Napoli e Lazio, os dois times se enfrentarão na próxima quinta-feira (5), em Roma, mas pelas oitavas de final da Coppa Itália. Curiosamente, eles também medirão forças no domigo (8), pelo Campeonato Italiano, agora com mando napolitano.

Jogos da 14ª rodada do Italiano

Sexta (29/11)

Cagliari 1 x 0 Verona

Sábado (30/11)

Como 1 x 1 Monza

Milan 3 x 0 Empoli

Bologna 3 x 0 Venezia

Domingo (1/12)

Udinese 0 x 2 Genoa

Parma 3 x1 Lazio

Torino 0 x 1 Napoli

Fiorentina x Internazionale – 14h

Lecce x Juventus – 14h45

Segunda-feira (1/12)

Roma x Atalanta – 16h45

