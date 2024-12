Jogador da Fiorentina passa mal, e partida com Inter é interrompida

O volante Eduardo Bove, da Fiorentina, passou mal durante partida contra a Inter de Milão, neste domingo (1/12). Ele, inclusive, precisou deixar o Estádio Artemio Franchi de ambulância, sendo carregado para o hospital mais próximo. Não há informações sobre o que causou o desmaio do jogador. Há suspeita de ataque epiléptico, mas ainda não há confirmação.

Fato é que assim que Bove caiu no gramado, aos 19 minutos do primeiro tempo, os jogadores dos dois times fizeram uma rodinha para que as imagens não aparecessem. No entanto, as câmeras flagraram diversos jogadores, sobretudo da Fiorentina, chorando muito. Até o fechamento desta reportagem, a interrupção durou 25 minutos. Portanto, a expectativa é de que o confronto seja remarcado.

De acordo com relatos da imprensa italiana, Bove passou mal sozinho, enquanto amarrava as chuteiras. A transmissão oficial, porém, não flagrou o exato momento em que o atleta da Fiorentina passou mal. Viola e Inter de Milão começaram a partida com 28 pontos, a quatro pontos do líder Napoli, que já venceu na rodada. Portanto, caso haja um vencedor, este encostará na liderança.

Infelizmente, este é o segundo episódio do tipo neste ano no Campeonato Italiano. Em abril, o zagueiro Evan Ndicka, da Roma, teve mal súbito em partida contra a Udinese. O duelo precisou ser adiado, recomeçando dias depois. O franco-marfinense conseguiu se recuperar e voltou aos treinos no mesmo mês.

