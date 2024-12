Na Argentina, atacante decide clássico, anuncia saída e detona diretoria

Em um intervalo de horas, o atacante Leandro Díaz, do Lanús, viveu as mais diferentes emoções na Argentina. Isso porque, de heroi no clássico contra o Banfield, ele passou a ex-atleta do Granate e figura de clara contrariedade a atual diretoria do Lanús.

O primeiro dos atos de Díaz no fim de semana foi como se espera de um avante experiente. Nesse sentido, em confronto que ocorreu na casa do Banfield, o camisa 18 saiu do banco de reservas e foi determinante na vitória diante do maior rival.

Aos 36 minutos do segundo tempo, Eduardo Salvio fez grande jogada individual, no lado direito, e cruzou rasteiro para Marcelino Moreno. O meio-campista ex-Coritiba bateu em gol, mas a bola parou em Leandro Díaz que completou pras redes, na pequena área. 1 a 0, placar final do confronto válido pela 25ª da liga argentina.

Quando todos pensavam que a entrevista a beira do gramado seria em tom de alívio, Leandro lançou a informação em primeira mão. Inclusive, deixando claro que esse era seu plano há algum tempo, mas que apenas os companheiros de elenco sabiam.

“Estou feliz pelo gol e também quero dizer que não vou mais jogar com a camisa do Lanús. Este é meu último jogo. Eu disse aos rapazes ontem que, se marcássemos um gol e ganhássemos, eu não voltaria ao clube na segunda-feira. Os dirigentes estão sabendo agora também.”

Palavras duras

Além dos reconhecidos problemas físicos, Leandro Díaz reclamou bastante do comportamento da diretoria para com ele. Com direito, aliás, a uma resposta de cunho direto sobre qual seria seu futuro:

“Eu não ia sair do campeonato sem marcar um gol. Tive muitas lesões neste campeonato. Me desentendi com muitas pessoas do clube. É isso, não tenho mais nada para dar ao Lanús. Não tenho mais nada. Acho que preciso de uma mudança. Agora, vou aproveitar minha esposa e minha filha, que estão me esperando em casa. Elas são as únicas que estão lá quando você está mal. Além deles, não existe ninguém.”

De formação no Lanús, Leandro tem trajetória constituída, a maior parte do tempo, na Argentina. Desse modo, antes de iniciar sua segunda passagem em La Fortaleza, jogou por Tigre, Huracán, Ferro Carril, Sarmiento de Junín, Atlético Rafaela, Atlético Tucumán e Estudiantes. Além dos citados, defendeu o Everton, no Chile, e o extinto Veracruz, do México.

