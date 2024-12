No fim, Juventus sofre empate do Lecce fora de casa pelo Italiano

A Juventus deixou escapar um resultado crucial na luta para subir na tabela do Campeonato Italiano. Neste domingo (1/12), a equipe visitou o Lecce no Estádio Via del Mare e ficou no empate por 1 a 1 em jogo válido pela 14ª rodada.

O time de Turim abriu o placar aos 23 minutos da etapa final, com Andrea Cambiaso aproveitando bom passe de Koopmeiners. Rebic, já no fim, deixou tudo igual pela 14ª rodada. Mas, no último lance da partida, Rebic deixou tudo igual.

Apesar de se manter como a única invicta (seis vitórias e oito empates) da competição, a Juventus desperdiçou a oportunidade de pular da sexta para a quinta colocação, já que chegou a 26 pontos, dois a menos que a Lazio, derrotada na rodada. Do outro lado, o Lecce estaciona na 16ª posição, agora com 13 somados. O time aparece com apenas dois a mais que o Como, que abre o Z4.

A Juventus volta a campo no próximo sábado (7), quando enfrenta o Bologna, também pelo campeonato nacional. O duelo, contudo, será no Juventus Stadium, às 14h (de Brasília). Também no sábado, o Lecce desafia a Roma às 16h45, no Stadio Olimpico.

