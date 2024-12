Léo Ortiz exalta atuação do Flamengo em vitória: ‘Time se comportou bem’

O Flamengo aumentou a sua sequência invicta para sete jogos no Campeonato Brasileiro. Afinal, venceu o Internacional por 3 a 2, no Maracanã, neste domingo (1/12). Com o resultado positivo, os cariocas alcançaram os 66 pontos e assumiram a terceira colocação. Mas ainda pode ser ultrapassado pelo Fortaleza em caso triunfo sobre o Vitória.

A partida foi especial para o zagueiro Léo Ortiz que reencontrou o seu clube formador. Inclusive, fez valer a lei do ex ao fazer o gol que abriu o placar. A avaliação do defensor foi positiva e valorizou o desempenho do time da Gávea.

“Sabíamos que seria um jogo disputado, nós começamos muito bem o jogo. No segundo tempo, tivemos algumas oportunidades, mas acredito que o time sentiu um pouco por ser fim de temporada. Mas, acredito que o time se comportou bem. Agora, tem mais dois jogos para fechar com chave de ouro a temporada”, detalhou Léo Ortiz.

Flamengo aumenta invencibilidade na temporada

Com a vitória, o Flamengo quebrou a sequência positiva do adversário que já durava há 16 partidas sem perder. Além disso, extinguiu as remotas possibilidades de título do Campeonato Brasileiro. Inclusive, quebrou um jejum de cinco duelos sem vencer o Internacional. Como mandante, aliás, eram três embates sem um resultado positivo.

O Rubro-Negro passa por uma fase de invencibilidade de 10 jogos na temporada. Em seguida, o Rubro-Negro vai retornar a campo somente na próxima quarta-feira (04/12). Na oportunidade, vai enfrentar o Criciúma, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O embate será válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. A propósito, o técnico Filipe Luís não vai poder contar com os meio-campista De La Cruz e Gerson. Ambos vão cumprir suspensão automática. Afinal, eles receberam o terceiro cartão amarelo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.