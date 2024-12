São Paulo x Palmeiras (Copa do Brasil Sub-20): onde assistir, escalações e arbitragem

São Paulo e Palmeiras se enfrentam nesta segunda-feira (02/12), às 20h, no Morumbis, pela grande final da Copa do Brasil Sub-20. A decisão será em jogo único. Assim, quem vencer fica com o título. Se o embate terminar empatado, a definição de quem ficará com a taça será decidida nos pênaltis.

Como chega o São Paulo?

O São Paulo tem a oportunidade de conquistar um título nacional na categoria após seis anos de espera. Afinal, a última vitória aconteceu em 2018, quando o clube superou o Corinthians nos pênaltis, pela Copa do Brasil sub-20. Aliás, por ter realizado a melhor campanha da competição, o Tricolor obteve o mando de campo da final e terá o direito de contar exclusivamente com a sua torcida. Por fim, a grande esperança da torcida está em Ryan Francisco, artilheiro da equipe. Outros que também devem ser observados de perto é o lateral-direito Igor Felisberto e o meia Faisal, que já treinaram com os profissionais.

Como chega o Palmeiras?

O time alviverde disputou sete partidas até o momento pela Copa do Brasil Sub-20, com cinco vitórias, um empate e uma derrota, somando 25 gols marcados e seis sofridos. Aliás, na semifinal, o Palmeiras venceu duas vezes o Ceará, por 5 a 1, em Santo André, e 2 a 0, em Fortaleza. Além disso, o artilheiro da equipe no torneio é Luighi, com cinco tentos. Por fim, o Alviverde vai em busca do terceiro título da competição. A equipe conquistou pela primeira vez em 2018, ao bater o Cruzeiro na decisão. Depois, levantou a taça em 2022, derrotando o Flamengo na grande final.

SÃO PAULO X PALMEIRAS

Final da Copa do Brasil Sub-20 (jogo único)

Data e horário: 2/12/2024, às 20h (de Brasília).

Onde assistir: SporTV

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

São Paulo: João Pedro; Maik, Kauê Alves, Pedro Andrade e Lucas Ferreira; Hugo Leonardo, Felipe Oliveira e Cauã Lucca; Matheus Alves, Ryan Francisco e Paulo Sérgio. Técnico: Allan Barcellos

Palmeiras: Deivid Andrade; Gilberto Junior, Robson, Gabriel Vareta e Arthur Gabriel; Ney Silva, Patrick Silva e Rafael Coutinho; Allan Elias, Thalys e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade

Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro (RJ)

Auxiliares: Gustavo Mota Correia(RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto(RJ)

VAR: Philip Georg Bennett (RJ)

