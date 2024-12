Apesar do fim do sonho do título, Roger Machado celebra ano do Inter

Com a derrota para o Flamengo no último domingo (1º), o Internacional viu o sonho do título nacional ficar para trás. O Colorado perdeu por 3 a 2, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, o revés encerra uma sequência de 16 jogos de invecibilidade. Após a partida, o técnico Roger Machado destacou a boa campanha da equipe.

“(A derrota) não invalida nada do que a gente fez até agora. É um grande ano. Alimentamos o sonho de vencer hoje (domingo) e seguir vivo. Porque é assim que a gente vive. A gente vive de objetivos conquistados e buscados. A possibilidade se encerra hoje (domingo). Agora, é o desejo de colocar o clube na posição mais alta possível no campeonato. Convenhamos, 16 jogos sem perder é algo que precisamos comemorar, mas aprender também”, opinou o treinador.

Apesar dos três gols do Rubro-Negro ainda no primeiro tempo, o Inter tentou buscar o empate na segunda etapa. Então Wesley e Enner Valencia marcaram para os visitantes, mas não foi o suficiente. Com isso, Roger analisou positivamente a entrega do time.

“Fizemos uma competição de recuperação. Para mim, fica o segundo tempo que tivemos melhor controle. Fica o orgulho de ver esse time que não se entrega nunca apesar das adversidades”, disse.

Próximos jogos do Internacional

Por fim, para fechar a temporada, o Inter tem mais dois jogos pela frente: contra o Botafogo em casa na próxima quarta-feira (4) e, posteriormente, encara o Fortaleza no domingo (8), na Arena Castelão, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

