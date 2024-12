Santos espera novo treinador para definir futuro de Serginho

O Santos ainda não sabe o que vai fazer com o meio-campista Serginho. O jogador estava emprestado até o final de novembro e, neste momento, ele vai retornar ao Maringá. O Peixe ainda não sabe se vai adquirir os direitos econômicos do jogador e espera a chegada de um novo treinador para tomar a decisão.

A diretoria do Santos considera o valor da multa, estipulado em contrato, baixo para os padrões atuais. Ao emprestar Serginho, o Maringá estipulou que o Peixe precisaria pagar pouco mais de R$1 milhão para ter o atleta em definitivo.

A tendência era de que Serginho fosse mantido no elenco, já que foi peça importante nas rodadas finais da Série B, contribuindo com gols e assistências. Contudo, com a demissão de Fábio Carille, o futuro do meia passou a ser uma incógnita. Isso porque a diretoria prepara uma grande reformulação para 2025 e quer um time competitivo para disputar a Série A.

No momento está completamente focado na chegada de um novo treinador e tem o português Luís Castro como plano A. Enquanto não acertar com um técnico, o Santos não vai fazer nenhuma movimentação no elenco. Pela boa relação construída nos bastidores, o Maringá aguarda o contato da equipe da Vila Belmiro para saber se reintegra ou não Serginho para a disputa do Campeonato Paranaense do que vem.

Nesta temporada, Serginho disputou 19 partidas e virou titular na reta final da Série B. O jogador é revelado pelo próprio Santos e nunca escondeu a felicidade de defender a camisa do Alvinegro Praiano.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook