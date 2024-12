Partida em Guiné termina com briga generalizada e 56 mortos

Uma partida de futebol em Guiné terminou com uma briga generalizada e 56 pessoas mortas. O caso aconteceu no estádio na cidade de Nzerekore durante a final do campeonato local. A tragédia aconteceu nos minutos finais da partida entre as equipes N’N’Zérékoré e Labé. A confusão começou dentro do estádio e rapidamente se espalhou para fora.

O início da confusão aconteceu após o árbitro anular uma expulsão por um cartão amarelo. Contudo, o estopim aconteceu aos 38 minutos da etapa final, quando o juiz assinalou um pênalti a favor do N’N’Zérékoré, o que gerou revolta nos torcedores. Aliás, segundo a imprensa da Guiné, a polícia usou gás lacrimogêneo depois dos torcedores do Labe atirarem pedras no gramado e pularem para o campo, irritados com a arbitragem.

Que tristeza Briga generalizada deixou vários mortos em uma partida na Guiné Segundo a imprensa local, cerca de 56 pessoas morreram no confronto durante a final de um campeonato entre Nzerekore e Labe depois de árbitro marcar um pênalti Muito tristepic.twitter.com/hAjLbhHaEY — Dez e Faixa (@10eFaixaEC) December 2, 2024

Mamadou Oury Bah, primeiro-ministro do país, condenou a violência por meio de um comunicado no X. Ele afirmou que “o governo lamenta os incidentes que mancharam a partida de futebol”. O mandatário pediu calma e enfatizou a importância de garantir que os serviços hospitalares prestem socorro às vítimas. Isso chocou e gerou uma onda de luto.

O governo também lamentou os incidentes que marcaram a partida que fazia parte de um torneio em homenagem ao presidente Mamadi Doumbouya. O político, aliás, tomou o controle do governo do país em um golpe de estado e está considerando se candidatar nas próximas eleições previstas para 2025.

Por fim, a polícia abriu uma investigação para saber ao certo o que causou o tumulto. Segundo a agência “AFP”, o número de vítimas pode ser de muito mais do que foi noticiado e pode chegar a ser de cerca de 100 pessoas.

