América-MEX de André Jardine elimina Toluca e segue vivo pelo tri nacional

Atual bicampeão do Campeonato Mexicano, o América do técnico brasileiro André Jardine derrotou o Toluca por 2 a 0 no último sábado (30), pelo jogo de volta das quartas de final do torneio nacional. Portanto, deu um passo importante em busca de mais um título.

Agora, “Las Aguias” vão enfrentar o arquirival Cruz Azul pela semifinal do torneio. O confronto de ida está marcado para acontecer na próxima quarta-feira (4), no Estádio Azul, sem horário definido até o momento. Por outro lado, a volta acontecerá no domingo (7), fora de casa, também sem definição de horário. O treinador analisou o desafio.

“Esse grupo já mostrou que sabe jogar a Liguilla e tem a frieza necessária para atravessar as dificuldades de um mata-mata. Estou orgulhoso da história que estamos construindo juntos, mas agora teremos um grande adversário pela frente, que certamente vai querer sua revanche pela última final. Vamos nos preparar e estaremos à altura do desafio”, disse André Jardine.

O confronto contra o Cruz Azul, que terminou a primeira fase do torneio na liderança, será uma reedição da final do último Campeonato Mexicano, disputada em maio e conquistada pelo América. Desde sua chegada em 2023, André Jardine já conquistou cinco títulos, tornando-se o técnico mais vitorioso da história do América do México.

Além disso, se conquistar o título, André Jardine pode colocar seu nome mais uma vez história do futebol mexicano. O treinador igualará a marca de Raúl Cárdenas que, até então, é o único comandante que levou uma equipe a conquistar três títulos seguidos do torneio. Na época, o Cruz Azul levantou três taças entre 1972 e 1974.

