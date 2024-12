Ronaldinho Avô Gaúcho! Filho do Bruxo terá um bebê com influencer de família global

Ronaldinho Gaúcho assumirá um novo – e importantíssimo – papel aos 44 anos: o de avô. No último domingo (1),a nora do astro, Giovannna Buscacio, de 24, anunciou a gravidez fruto do relacionamento com João Mendes de Assis Moreira, de 19, nas redes sociais. Filho único do Bruxo, o jovem se relaciona com a criadora de conteúdo há mais de dois anos.

Giovanna anunciou a novidade através de uma postagem em seu perfil do Instagram: “16 semanas e contando”. Acompanhada de amigos e familiares, a jovem aparece com a mão na barriga em todos os registros compartilhados no carrossel de imagens.

Embora não tenha acrescentado João Mendes nas fotos do feed, Giovanna dedicou um stories ao amado. “Mamãe e papai. Incompleta sem você, meu amor. Mas já já estaremos juntos”. A criadora de conteúdo também compartilhou uma lembrancinha com os dizeres: “Baby Gio & João”.

Giovanna Buscacio, que virou oficialmente parte da família de Ronaldinho, é irmã da atriz global Giullia Buscacio. Para os noveleiros de plantão, a artista fez parte do elenco da novela Renascer, da TV Globo.

Passos do pai

João Mendes seguiu o mesmo caminho do pai e tenta a vida como jogador de futebol. O jovem passou pelas categorias de base do Cruzeiro, chegou ao Barcelona em 2023 e, recentemente, se acertou com o Burnley – em um contrato até 2026.

O ponta despontou como um jovem talento nas categorias de base do Cruzeiro e não demorou muito para seguir rumo ao futebol europeu. João Mendes chegou à Catalunha para figurar na equipe Sub-19 do Barcelona em 2023, em um teste bem-sucedido com participação indireta de Ronaldinho, mas ficou pouco tempo pelo clube.

Sem atuar uma vez sequer pelo time principal, a passagem se encerrou em junho de 2024 após o fim do contrato e sem acordo por renovação. João Mendes, atacante canhoto, assinou com o Burnley pouco tempo depois e segue atuando pela equipe inglesa.

Ronaldinho Gaúcho

O Bruxo, como ficou conhecido, sempre estará no mais alto escalão do futebol mundial. Aliás, o golaço de falta que marcou no auge de seus 44 anos prova que o talento faz parte do DNA e corre nas veias do astro.

Quase como uma viagem ao tempo, Ronaldinho Gaúcho marcou um golaço de falta no ‘El Clássico Masters’ que nos levou diretamente ao ano de 2005. O duelo ocorreu no último dia 28 de novembro, no Catar, e terminou empatado em 2 a 2 no tempo regulamentar. O Barcelona levou a melhor nos pênaltis.

