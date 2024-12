Júnior Santos, do Botafogo, fala sobre a conquista da Libertadores

Um dos grandes nomes da campanha do Botafogo na conquista da Libertadores foi o atacante Júnior Santos. Artilheiro da competição mesmo ficando meses fora por conta de uma lesão, o jogador, portanto, foi peça chave nas fases preliminares. Além disso, ainda marcou o gol do título no último sábado (30). Em entrevista ao SporTV, Júnior Santos, portanto, falou sobre a sua participação na campanha do Glorioso.

“Momento de muita gratidão. Estou feliz em fazer parte desse momento, por poder ter sido importante na conquista desse título, desde a Pré-Libertadores, em que encontrávamos momento mental difícil, um momento de reconstrução, de novo ciclo. Sou grato a Deus pelas ações individuais e destaques individuais. Para coroar isso tudo, mesmo após ter sofrido a lesão, meus companheiros batalharam, nos levaram à final, consegui voltar e fazer o último gol, do título, para coroar campanha e ano maravilhoso”, disse.

Além disso, o atacante ainda falou sobre a rima que fez durante a comemoração e, por fim, ressaltou a importância da favela no seu futebol.

“Puxei até uma rima ali na resenha, falei sou da Bahia e do Rio de Janeiro, conquistamos o povo brasileiro. Essa é a essência do futebol carioca, brasileiro, dos campos de terra, de jogadores que vêm da favela, dos campos descalços. É a essência do Brasil. Assim que se construiu o país do futebol. Sou feliz de saber que tenho essa raiz, essa alma, da favela mesmo. Grato a Deus por trazer o que é bom de lá, o talento, o futebol, a felicidade de jogar solto, jogar livre. A favela ganhou a América”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.