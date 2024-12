Mulher de Messi faz rara declaração sobre a vida pessoal

Mulher de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo fez uma rara declaração sobre sua vida pessoal. Em uma ação do anúncio de sua parceria com a Adidas, a mãe de Thiago, Ciro e Mateo fala sobre as coisas que considera mais importantes no seu dia a dia.

No vídeo, Antonela surge lendo um livro e utiliza um conjunto de roupas da marca alemã enquanto narra suas preferências.

“Ser mãe é tudo para mim. (… ) Meus filhos são o meu mundo, e valorizo ​​cada momento que passamos juntos”, declarou a esposa de Messi, valorizando a família, que mora atualmente nos EUA.

Antonela também citou a saúde e o bem-estar como fundamentais em sua vida.

“Cuidar da saúde física e mental é fundamental, por isso treino e procuro me manter ativa”, destacou, antes de afirmar que busca constantemente novos desafios e hábitos saudáveis:

“Esteja em constante aprendizado e tenha sempre a curiosidade de continuar aprendendo”, concluiu. Elogios para Antonela Roccuzzo, companheira de Messi