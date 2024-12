Livre do rebaixamento, Vasco vive expectativa por Sul-Americana

Se a vaga na Libertadores-2025 ficou bastante distante, o alento para o Vasco é que a rodada 36ª do Brasileirão garantiu a permanência do clube na elite. Será o terceiro ano consecutivo da equipe de São Januário na Série A, após ter passado dois anos (2021 e 2022) na Série B.

Com este alívio, a expectativa agora torna-se uma vaga na Copa Sul-Americana-2025. Afinal, a equipe vem em 12º, dentro da zona de classificação para o torneio continental. São seis equipes que se classificam via Brasileirão: do nono ao 14º, já que os oito primeiros vão para a Libertadores.

LEIA MAIS: Bilionário grego admite negociação por compra do Vasco; magnata esteve no RJ

A vaga na Liberta era um sonho que por muitas vezes aparentou estar longe, mas, ao mesmo tempo, perto para o Cruz-Maltino. A sequência atual de jogos, porém, praticamente deu fim à esperança. Isso porque a equipe ganhou apenas dois de seus últimos 15 duelos na temporada. Assim, o Vasco, hoje com 44 pontos, só pode chegar à 50, pontuação do Corinthians, time que encerra o G8.

Desta forma, para chegar à Liberta, o Cruz-Maltino precisa necessariamente vencer seus dois compromissos faltantes, além de torcer para o Timão perder os seus dois últimos jogos. Ainda assim, seria necessário tropeços de Cruzeiro (nono), Vitória (décimo) e Grêmio (11º).

Nesta quarta-feira (4), o Gigante da Colina recebe o Atlético-MG, pela penúltima rodada, em jogo que será o adeus a São Januário em 2024. A partida já tem ingressos esgotados, aliás. Depois, no domingo (8), é a vez de visitar o rebaixado Cuiabá, na capital mato-grossense. Para garantir a vaga à Sul-Americana sem a necessidade de ‘secar’ os rivais, o Vasco precisa de quatro pontos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.