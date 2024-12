MGM foca em novo estádio e descarta SAF no Flamengo

Há exatamente uma semana da eleição para presidente do Flamengo, Maurício Gomes de Mattos destacou que a prioridade em sua gestão será o estádio do Gasômetro. Ele garantiu o novo estádio terá receita para se sustentar. A chapa do candidato se chama “Mengão Maior”. Entre os apoiadores são os ex-presidentes Márcio Braga e Eduardo Bandeira de Mello.

“Nós temos um estudo, estamos dia a dia captando informações para que, quando a gente assuma a presidência, já tenhamos condição de visão de produção financeira, produção jurídica. Pegamos o Fabrício Chicca sem o menor comprometimento financeiro, só pelo amor que ele tem ao Flamengo, desenvolvemos com vários economistas e temos a condição de desenvolver um trabalho excepcional para botar de pé o estádio. Esse é o nosso sonho. O Flamengo não pode deixar de ter a sua casa própria”, disse ao “Uol”.

“O estádio do Gasômetro vai ser nossa meta, uma das prioridades na nossa gestão”, complementou.

MGM, também assim conhecido, voltou a ratificar que é contra o implemento da SAF (Sociedade Anônima de Futebol). O candidato reforçou, aliás, que é possível que fazer uma parceria.

“Eu sou, de princípio, contra a SAF. Esse modelo de negócio tem que ser estudado passo a passo. Nós temos poucas informações sobre o que está ocorrendo no dia a dia da construção e da metodologia. Nós fizemos um estudo para isso. E nesse estudo, nós afiançamos que dá para fazer sem parceria. Então vou perseguir essa ideia”, destacou.

E Filipe Luís?

Ainda em entrevista, Maurício, aliás, também comentou sobre a permanência de FIlipe Luís no cargo de treinador. Ele teceu elogios e diz respeitar o contrato.

“A gente respeita o contrato. O Filipe Luís é um jovem promissor. Tenho uma visão muito positiva do foco dele, da liderança. Recentemente fui a Florianópolis em uma homenagem que ele recebeu lá e ficamos na mesma fileira. Passou a viagem inteira vendo estratégia de jogo, aquilo me impressionou. É um ídolo, uma pessoa que tenho muito respeito. Tenho uma planificação profissional para o futebol. Não quero divulgar nomes, quero divulgar conselhos”, disse.

A votação, afinal, acontecerá dia 9 de dezembro, das 8h às 21h, na sede social do clube. Assim, apenas três candidatos vão concorrer ao pleito: Luiz Eduardo Baptista, o Bap (Chapa 1), Maurício Gomes de Mattos (Chapa 2), e o candidato da situação Rodrigo Dunshee (Chapa 3).

