Saiba a tabela do Botafogo na Copa Intercontinental 2024

Com a conquista da Libertadores, no último sábado, o Botafogo se classificou para a Copa Intercontinental, antigo Mundial de Clubes. O Alvinegro, afinal, vai enfrentar o Pachuca, do México, na quarta-feira, 11 de dezembro, às 14h (de Brasília), no estádio 974, em Doha, no Qatar.

Com formato diferente de 2023, o Botafogo, aliás, ainda não chega à decisão se vencer a partida. Caso passe pelos mexicanos, o Glorioso terá pela frente o Al Ahly, do Egito, pela Challenger Cup, também em Doha, no dia 14 de dezembro.

O classificado, enfim, avança para a final da Copa Intercontinental, que está marcada para 18 de dezembro. O adversário na decisão, assim, será o o Real Madrid, campeão da última edição da Liga dos Campeões. A partida será disputada no Estádio Lusail, que foi palco da final da Copa do Qatar.

A Copa Intercontinental está em andamento desde setembro. Começou com a participação de equipes da África, Ásia e Pacífico. A competição, aliás, é diferente do novo Mundial De Clubes, que será organizado a cada quatro anos, e cuja primeira edição, em 2025, nos Estados Unidos, terá 32 times participantes.

Botafogo na Copa Intercontinental 2024

Primeira Fase

22/09, 13h – Al-Ain-EAU 6 x 2 Auckland City – Hazza bin Zayed

Segunda Fase

29/10, 14h – Al-Ahly-EGI 3×0 Al-Ain – Estádio Internacional do Cairo

11/12, 14h – Botafogo x Pachuca-MEX – Estádio 974

Terceira Fase

14/12, 14h – Botafogo ou Pachuca x Al Ahly – Estádio 974, Doha-CAT – Challenger Cup Copa Intercontinental

Final da Copa Intercontinental

18/12, 15h – Real Madrid-ESP x Botafogo, Pachuca ou Al Ahly – Lusail

